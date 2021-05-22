Посол Армении в Иране Арташес Туманян встретился на днях с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Мохаммадом Эслами. Как передает Радио Свобода, стороны обсудили реализацию программы «Международный транспортно-транзитный коридор Персидский залив – Черное море».

Эслами выразил готовность властей Ирана задействовать этот «важнейший транспортный коридор», который, по словам министра, «направлен не только на экономическое развитие, но и на обеспечение региональной безопасности».

Сообщается, что в обсуждениях по созданию этого коридора, соединяющего Южную Азию с Европой, участвуют пять стран: Армения, Иран, Грузия, Болгария и Греция. Стороны провели несколько встреч, последняя из которых состоялась в апреле прошлого года в Ереване.

Предполагаемый маршрут коридора: автомобильным транспортом Мегри — Вайоц-Дзор — Ерасх, далее железной дорогой до морского порта Поти в Грузии, откуда через Черное море в болгарские порты Варна и Бургас.

Неожиданную активизацию этой слегка подзабытой идеи Тегеран объясняет недавним инцидентом на Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given перегородил канал и перекрыл путь другим судам.

Это, конечно, интересная идея, но насколько она реализуема? Армения не в состоянии согласиться на 40-километровый Зангезурский коридор, а тут замахивается на участие в глобальном проекте. И денег у страны нет. Да и не выгоднее ли было бы реализовать этот проект с участием Азербайджана? Ведь из Ирана есть железная дорога в Нахчыван, а оттуда в Ереван и далее в Грузию. Однако и сам Иран находится сейчас не в том положении, чтобы планировать реализацию подобного коридора. И даст ли согласие Грузия, близкая к НАТО и США? А Болгария – член НАТО?

Что можно сказать по поводу целесообразности и реализуемости этого проекта?

Своими комментариями на эту тему поделились с # известные эксперты.

Фуад Расулов, экономист, профессор Университета «Хазар»:

— Во-первых, заявление посла Армении в Иране и даже министра дорог Ирана, вовсе не означают скорейшее создание нового транспортного коридора. Иран не первый раз предлагает Армении подобные радужные проекты. Но ни один из них так и не реализовался. Да и участники этого «проекта» — страны, которые хоть и питают особые симпатии к Армении и стараются спасти ее от экономической и транспортной блокады, в которой она находится, сами финансово мало обеспечены. Просто их раздражает усиление Азербайджана и Турции.

Теоретически, на бумаге, перевозки через Армению чуть сократили бы расстояние. Но в Армении нет соответствующей инфраструктуры. Представляете, колонны контейнеровозов через весь Иран, затем по Армении по ее разбитым дорогам доезжают до Ерасха. Там все эти контейнеры перегружают на ЖД и по железной дороге везут в Грузию, где перегружают на корабли и т.д. А все потому, что автомобильная дорога от границы Ирана до Грузии армянами так и не построена. Везти по ЖД из Ирана возможно через Нахчыван. А этого категорически не хочет Армения.

Но даже если этот коридор будет создан, он никак не повлияет на работу масштабного транспортного коридора, строящегося с участием Азербайджана. Причем мы уже запускали в тестовом режиме грузовые поезда и из Китая в Европу. В 2018 году запустили в тестовом режиме поезд с контейнерами по маршруту Польша-Украина-Грузия-Азербайджан-Иран в рамках развития международного маршрута Юг-Запад.

Понятно желание Армении создать свой транспортный коридор. Но процесс этот долгий и дорогостоящий. Да и экономический выигрыш у них, скорее всего, будет незначительный.

Я бы выделил два ключевых аспекта происходящего.

Для реализации каких-то крупных логистических проектов необходима поддержка крупных инвесторов, крупных геополитических игроков.

А между тем, Запад поддерживает транспортные проекты, осуществляемые как раз Азербайджаном, и не приветствует привлечения в региональные проекты Ирана.

Открытие железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс поддержали и приветствовали, в том числе, Соединенные Штаты и Евросоюз.

В свое время Штаты не допустили реализации проекта транзита туркменского газа через иранскую территорию. Тогда как транзит через Азербайджан приветствуется.

И во-вторых, вброс в информационное пространство сообщения о якобы скором открытии какого-то транспортного коридора весьма кстати в период предвыборной компании в Армении.

Эта информация будет использоваться практически всеми политическими силами Армении для продвижения своих предвыборных программ.

Думаю, что большинство политиков в Армении будут утверждать, что вместо того, чтобы тратить средства на открытие коммуникаций и задействование дорог через Азербайджан, надо вкладывать в коридор, предлагаемый Ираном и пр.

Тофиг Аббасов, политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма:

— Этот коридор существует в проекте, в теоретической плоскости. Но у Армении нет никакой инфраструктуры для того, чтобы справиться с такой сложной задачей. Во-первых, тут должно быть сквозное движение, если речь идет о коридоре. Должна быть такая инфраструктура, которая не будет мешать слаженности действий и скорости движения транспортных средств. Но у Армении нет для этого ни финансовой, ни материально-технической готовности. Поэтому драйвером опять же может выступить только Азербайджан, и Иран это прекрасно понимает.

ИРИ поддерживает Армению и потому Тегеран может дать вербальное согласие, но это не означает, что оно обязательно перейдет в реальную плоскость.

Можно вспомнить, что в свое время был запланирован такой коридор, как Иран-Азербайджан-Грузия-Черное море-Европа, и мне кажется, этот проект более реален. Вот тут есть рациональное зерно и, самое главное, готовность участвующих сторон осуществить эту задумку.

Сейчас в Армении наблюдается разнобой голосов относительно готовности этой страны к участию в международных проектах. Еревану не дают покоя успехи Турции и Азербайджана в этом направлении, потому что наши страны добились больших прорывов в создании коридоров, связующих звеньев в международных транспортных сетях. Говорить в Армении могут о многом, но вот реализовать… Поэтому тут больше грёз, нежели предметной готовности к реализации столь смелого проекта.

Но если Иран имеет возможности как-то задействовать Армению в этом деле, то ради Бога, пожалуйста. Азербайджан только за то, чтобы Армения задышала полной грудью. Тогда она, скорее всего, перестанет извергать новые риски, вызовы, и сможет влиться в ряд нормальных здравомыслящих государственных образований. От этого Южный Кавказ только выиграет.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— В мире прямо-таки целый бум на альтернативные пути сообщения из Азии в Европу. Представляю, как «подгорает» у египтян от подобной информации и как вспоминают они недобрым словом египетских лоцманов и команду Ever Given. Теперь в качестве промоушена любой маршрут представляется альтернативным Суэцкому каналу.

Второй момент – транспортные артерии, это без сомнений элемент геополитики, которые усиливают безопасность, если по ним перевозят мирные грузы, и усложняют, если по ним перевозят оружие, людей и наркотики. Так что, это палка о двух концах.

Третий момент – разговоры посла и министра о транспортном коридоре — это хороший предлог зафиксировать в протоколе, что стороны не потратили время зря, улыбаясь друг другу.

Четвертый момент – скорее всего иранцы рассчитывают в ближайшем времени вернуться в большую политику, а это значит, что переговоры в Вене по ядерной сделке продвигаются и решение может быть позитивным.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Я думаю, что вся эта тема разных коридоров будет возможна после того, как решится вопрос с инцидентами в Сюникской области Армении. Без этого Пашинян вроде бы никакие документы с Азербайджаном подписывать не будет. А до того нужно принципиальное решение по определению границ. В это всё упирается. Пока не будет четкой демаркации, проведения всех линий, обмена гарантиями, никаких серьезных переговоров о будущих международных коридорах с привлечением нескольких стран вестись не может.

А дальше, я думаю, всё будет зависеть от многосторонних переговоров. От того, насколько лидеры разных государств смогут объяснить это своей публике, внутри своих обществ. Потому что в Армении проблема любого проекта с возможным участием Азербайджана состоит в том, что эта тема политически токсичная, и население может не воспринять ее. Точно так же, как и в Азербайджане.

А остальные страны – Иран, Грузия, или Турция – они присоединятся, я не вижу никаких препятствий, чтобы они не соглашались на такие проекты. Тем более, что они могут нести прибыль. Вопрос только в преодолении внутренней политической оппозиции к таким проектам со стороны Армении и в Азербайджане.