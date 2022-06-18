Россия за последние двое суток возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые «гуманитарные коридоры» используются для депортации украинцев на оккупированные территории.

Как передает РБК-Украина, об этом Министерство обороны Великобритании в написало в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица РФ заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

Минобороны считает, что украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово.

«Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе», — говорится в сообщении.