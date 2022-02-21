Своими действиями Путин, сам того явно не желая, вызвал совершенно обратный, нежелательный для Кремля эффект – появляется все больше сообщений о приближении Запада к границам РФ. То есть, теперь уже реальнее, зримее, чем это было до того, как Москва начала показывать «аппетит». Судя по всему, это ответная реакция. Достаточно взглянуть на ленту новостей.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и Черногории. Об этом сообщает ТАСС.

«Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны этот процесс активно форсировать», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

А министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в США серьезно оценивают свои обязательства перед союзниками по НАТО, и обещание альянса придерживаться 5-й статьи договора НАТО является «твердым, как сталь».

А заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в видеообращении из Вашингтона по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений между США и Азербайджаном заявила: «Мы будем работать вместе с Азербайджаном для предотвращения контрабанды наркотиков и охраны энергетических ресурсов Каспийского бассейна».

Да и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что альянс прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Россия захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».

То есть, получите-распишитесь. И Евросоюз расширяется, и Штаты обещают в случае чего прислать еще тысячи военных прямо к границе. Как гласит популярная поговорка (пока еще не признанная соответствующей литературной норме), «за что боролись, на то и напоролись».

Эту ситуацию прокомментировали # известные иностранные эксперты.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Я в целом согласен с описанным, единственно, я может быть не стал бы так прямолинейно подходить к вопросу о расширении Евросоюза и усилении американского контингента. Потому что даже заявления Шольца это все-таки заявления, процесс расширения Евросоюза очень сложен. Я не думаю, что геополитическая обстановка в Европе изменится так радикально и быстро из-за происходящих событий.

Но что абсолютно верно, это то, что Путин, конечно, создал для себя такой идеальный капкан. Потому что, собственно, когда американцы ответили на предложения по безопасности, вполне можно было бы повторить, что Россия не собирается нападать на Украину и начать какие-то переговоры по ограничению вооружений. Это было бы спасением лица и некоторым выходом из ситуации.

Сейчас же, когда началась напряженность в Донбассе, мне кажется, что Путин пытается использовать любые возможности для повышения градуса напряжения, но при этом абсолютно не способен начать реальную войну против Украины. В данном случае он как бы дальше и дальше загоняет себя в угол, потому что украинцы, я так понимаю, категорически не хотят идти ни на какие Минские соглашения, и американцы вряд ли будут в нынешней ситуации настаивать на том, чтобы Киев сделал очень серьезные уступки России. Поэтому и в начале, наверное, Москва сделала ошибку со своим ультиматумом, но вот в последние дни, начав эскалацию на Донбассе, она сделала еще большую ошибку. И в итоге выйти с сохранением лица из этой ситуации ей уже невозможно, и вся эта история – крупнейшее геополитическое поражение Путина за всё время его правления.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Ясно, что наращивание российских войск на границе с Украиной, длительные учения российских и белорусских войск в Беларуси, угрозы Путина о военно-технических мерах и операции под фальшивым флагом только привели к укреплению сплоченности и решимости НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры западных стран высказались однозначно о том, что вопрос о членстве в НАТО решается исключительно членами НАТО и желающими такого членства странами. Никакого вето со стороны России в этом вопросе быть не может.

Другое дело, что вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Поэтому спрашивается, почему Путин выбрал именно этот момент для нагнетания напряженности вокруг Украины?

Возможное вступление Украины в ЕС тоже дело не ближайшего будущего. Что же касается вступления в ЕС стран Западных Балкан, думаю, что этот вопрос менее болезнен для Путина чем все, что связано с Украиной. Не уверен, однако, что возможно форсировать процесс вступления этих стран в ЕС. Предстоят еще экзамены. Вступить в ЕС — не поле перейти.