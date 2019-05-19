Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело — Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов. Об этом в понедельник на брифинге заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, оглашая предварительные итоги воскресного голосования, передает ТАСС.

Помимо Зугдиди, внеочередные выборы мэров в воскресенье прошли в городах Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатура и Зестафони (край Имерети). Согласно предварительным данным, в Марнеули кандидат от правящей партии Заур Даргали набирает 79,8%, а его непосредственный конкурент — кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве», в состав которого входит партия Саакашвили «Единое национальное движение» — Агил Мустафаев получил 11,6% голосов.

В Хуло кандидат от «Грузинской мечты» Вахтанг Беридзе получает 70,91% голосов, а Ираклий Джорбенадзе, который представлял «Силу в единстве» — 23,74%. В городе Зестафони кандидат от правящей партии Георгий Гогличидзе, по данным ЦИК, получает 50,6% голосов избирателей, а его оппонент из «Силы в единстве» Бакар Хиджакадзе — 34,29%. Что же касается выборов мэра в Чиатуре, то там также побеждает выдвиженец правящей партии Гиви Модебадзе (64,37%), а его конкурент Зураб Купатадзе, которого представила инициативная группа, набирает 18,1%.

Помимо внеочередных выборов мэров, в Грузии состоялись и промежуточные парламентские выборы в одномандатном округе Тбилиси Мтацминда. Там, по данным ЦИК, состоится второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей. Кандидат от «Грузинской мечты» Владимир (Ладо) Кахадзе получил 41,28% голосов, а его конкурент, кандидат от оппозиционных партий «Европейская Грузия — Движение за свободу» и «Свободные демократы», адвокат Шалва Шавгулидзе — 36,72%.