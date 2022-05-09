Словацкие СМИ рассказали о фирмах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые финансируются через российский «Сбербанк».

Как сообщает словацкое издание InfoDnes.sk, Будапешт намеренно саботирует отключение от SWIFT российского «Сбербанка», потому что в указанном финансовом учреждении открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные венгерско-российские проекты и связаны с олигархами, близкими к Орбану.

Речь идет о фирмах: Centrex Hungária Zrt. (входит в группу Dunaferr, специализация — торговля газом); TMH Hungary Invest Zrt (производство железнодорожных вагонов, транспортные услуги, логистика); Rosatom Central Europe LLC, ASE AO Magyarországi Fióktelepe (венгерское отделение «Атомстройэкспорт» (РФ), Ganz EEM Ltd, European Power Services Ltd(атомная энергетика); Market Építő Zrt, Duna Aszfalt Zrt (владельцы — приближенные к Орбану олигархи, соответственно, Иштван Ґаранчи и Ласло Сийя, специализация — строительный сектор) и ряд менее значимых фирм этой отрасли.

Премьер-министр Венгрии также противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина: Кантора и Грефа, отмечает словацкий ресурс.

Кроме того, напомним, что премьер Венгрии заявил, что не поддержит предложения о санкциях ЕС в отношении патриарха Кирилла.

Орбан объяснил свой отказ тем, что в целом против санкций в отношении религиозных лидеров.

Но при всём этом венгерское правительство проводит тайные дискуссии о том, как снизить энергетическую зависимость страны от поставок из России.

Об этом сообщает портал Telex.hu.

В настоящее время Венгрия блокирует какие-либо ограничения ЕС, касающиеся российского газа и нефти. Правительство утверждает, что причина в том, что оно не хочет поддерживать какие-либо меры, ограничивающие энергоснабжение Венгрии. Сейчас правительство Венгрии ведет тайные переговоры об отходе от Москвы.

Обсуждения продолжаются в министерстве инноваций и технологий.

Пока страна хочет сделать все возможное, чтобы и дальше покупать нефть и газ из России. Однако отмечается, что появляется понимание, что в долгосрочной перспективе такой подход не сработает.

Одним из возможных решений был бы СПГ (сжиженный природный газ).

Среди альтернатив российскому газу называют усиление хорватского газопровода СПГ; приобретение и реконструкция хранилищ СПГ; строительство газопровода из Северной Италии в Словению и Венгрию; «большое северное сообщение».

По данным Telex, словенский трубопровод обеспечит доступ к портам СПГ на севере Италии. На этих терминалах сжиженный природный газ улетучивается обратно в газообразное состояние. Доступ к ним по трубопроводу поможет венгерским поставкам.

Отмечается, что никаких проектов решений в этой сфере еще принято не было, и обсуждения выглядят скорее как обмен идеями. Однако уже самое начало таких обсуждений издание считает позитивом.

То есть, тут наблюдается некое противоречие. С одной стороны, Орбан кажется имеет непосредственный финансовый интерес в отношениях с РФ, а с другой – его же правительство ищет пути избавления от российской энергозависимости. Что в конце концов окажется важнее для этого сильного лидера, которого недолюбливает Европа, но тем не менее уже в который раз избирает большая часть венгерского народа?

На эти вопросы # ответил Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Начну издалека. В середине восьмидесятых годов я начал изучать венгерский язык. Я тогда учился в аспирантуре МГУ и практиковал обмен уроками языка с аспирантами из Восточной Европы. Так, в обмен на английский, я изучил польский и принялся изучать венгерский. Поэтому Венгрия для меня особая страна, хотя язык я знаю только на элементарном уровне. В конце восьмидесятых и в девяностые я бывал в Венгрии чуть ли не каждый год. В 1989 году, уже редактором газеты Народного фронта Латвии, я ездил в Будапешт, чтобы написать о перезахоронении Имре Надя и других лидеров венгерского восстания против советского господства в 1956 году. Они были повешены по приказу советского руководства и формальному решению венгерского суда в 1958 году. Тогда же, в июне 1989 года я брал интервью и у Виктора Орбана. Он в те годы считался либеральным лидером либеральной студенческой организации.

Во время войн на территории бывшей Югославии мы с моими венгерскими друзьями обсуждали, почему сербы поддаются соблазну националистической реваншистской риторики, а венгры нет. Нам казалось, что венгры уже через это прошли и это преодолели. И мне кажется, что на каком-то глубинном уровне это так и есть. Поэтому, похоже, что позиция Виктора Орбана основана не на идеологии или твердых убеждениях, а на оппортунизме. Мне представляется, что именно этим объясняются и смена политической окраски ФИДЕС с либеральной на правоконсервативную и попытки получать плюсы как от Евросоюза и НАТО, так и от сотрудничества с путинской Россией. Этот оппортунизм стоит на трех китах: умеренном национализме с претензиями к соседям, достаточными, чтобы получать голоса избирателей, но не чрезмерными, чтобы не было серьезных проблем с соседями; максимуме финансов и прочих привилегий от Евросоюза и НАТО; максимуме финансов и привилегий от России и Путина. Четвертый кит — это перестройка внутренней политической системы таким образом, чтобы закрепить господство ФИДЕС на видимое будущее. Внутри этой системы Орбану становится ясно, что Россия проигрывает, и коллективный Запад настроен слишком решительно, чтобы долго можно было играть в игры. Какое-то время еще можно будет получать отсрочки и капризничать, но рано или поздно придется подчиниться общей линии. Подготовка к этому моменту и сдаче России и Путина идет полном ходом даже в Венгрии. Но до того Виктор Орбан постарается выжать максимум как из ЕС, так и из России. Так бы я объяснил приведенные Вами данные.