Стартовали выплаты — проклюнулись проблемы

В Азербайджане с сегодняшнего дня началась выплата компенсаций по проблемным кредитам. Список физических лиц, которые получат компенсации, охватывает свыше 600 тысяч человек.

Выплату компенсаций по банковским долгам физических лиц планируется завершить к концу следующего месяца. Информация о возмещаемой сумме и списки заемщиков, которые могут рассчитывать на возмещение нанесенного девальвацией ущерба, уже представлены в министерство финансов и Центробанк. Уже с середины месяца Минфин начал перечисление средств на счета кредитных организаций, ликвидируемых банков и «Азерпочт».

Главное финансовое ведомство уже огласило объемы первого транша для компенсаций по проблемным долгам. На первом этапе Минфин уже выделил 350,8 млн. манатов , сообщил накануне глава пресс-службы министерства Маис Пириев, отметив, что упомянутые средства переведены на счета банков и небанковских кредитных организаций, в том числе находящихся в процессе ликвидации.

В ключе продолжающейся работы Палата надзора финансовых рынков анонсировала создание Апелляционной комиссии для рассмотрения обращений, связанных с указом «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане». Инициатива финансового регулятора нашла живой отклик в экспертном сообществе. По данным источников # в финансовых кругах, возможность апелляции жалоб представляет большую важность, принимая во внимание масштабы решаемой проблемы и уже проклюнувшиеся сложности.

У граждан возникают проблемы с получением информации о сумме причитающихся денег, а иные заемщики и вовсе не могут себя найти в информационной базе Палаты надзора финансовых рынков. Случаи отсутствия данных могут быть вызваны тем, что информация либо не представлена банком, либо же данные на электронном портале не занесла Палата. Однако жалобы граждан могут быть беспочвенными, поскольку люди могут ошибочно полагать, что компенсация им полагается.

По имеющимся данным, на сегодняшний день имеются проблемы с суммами причитающейся заемщикам компенсации. Случается, что граждане, ознакомившись со своими данными на электронном портале финансового регулятора, выражают недовольство причитающейся им суммой возмещаемых средств. В целом же, уже сейчас наблюдается целый ряд спорных моментов, по которым граждане будут обращаться в Апелляционную комиссию Палаты надзора финрынков.

При этом экспертов беспокоят сроки, выделенные на рассмотрение проблем. В частности отмечается, что в соответствии с законом, обращения граждан рассматриваются в течение 15 рабочих дней или месяца в том случае, если необходимы дополнительные проверки. При необходимости дополнительной информации или же если запрос направляется в другие структуры, период рассмотрения обращения также может затянуться на 30 дней. На взгляд специалистов, этого времени недостаточно для апелляции, и вряд ли комиссия уложится в заявленные сроки. Разве что количество жалоб будет небольшим, а спорные моменты — незначительны.

Кроме этого, принимая во внимание практику местных банков, которые зачисляли выплаты по многим кредитам в счет погашения штрафных санкций, могут возникнуть спорные моменты при подсчете суммы долга. Такие споры рискуют вылиться в необходимость решения вопроса, кому именно полагается государственная компенсация — банку или заемщику. Возможные масштабы проблемы можно предвидеть по ситуации с оплатой по долларовым кредитам. Многие заемщики платили по кредитам с опозданием, а банки применяли высокие штрафы.

Тем временем в начале апреля уже стартовал процесс извещения граждан, имеющих право на возмещение ущерба от девальвации, а механизм выплаты компенсаций размещен на специальном электронном портале финансового регулятора.