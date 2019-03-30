США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC.

«По распоряжению госсекретаря (Майка Помпео), мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года», — заявил телеканалу представитель госдепартамента. «Мы будем взаимодействовать с конгрессом в рамках этого процесса», — добавил он.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, около 627 миллионов долларов, которые конгресс в прошлом году выделил для стран Центральной Америки, находятся «в подвешенном состоянии» в административно-бюджетном управлении Белого дома.