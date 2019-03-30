США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Как  передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщает телеканал ABC.

«По распоряжению госсекретаря (Майка Помпео), мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года», — заявил телеканалу представитель госдепартамента. «Мы будем взаимодействовать с конгрессом в рамках этого процесса», — добавил он.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, около 627 миллионов долларов, которые конгресс в прошлом году выделил для стран Центральной Америки, находятся «в подвешенном состоянии» в административно-бюджетном управлении Белого дома.

| 2019-03-30T16:19:59+00:00 30 марта 2019, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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