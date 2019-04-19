США не ответили на предложение Турции о создании комиссии для проверки С-400 — МИД

США не ответили на предложение Турции о создании совместной комиссии для проверки ЗРК С-400, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, США должны понять, что Турция остро нуждается в обороне своего воздушного пространства.

«Российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО и США», — сказал глава МИД Турции.

Как заявил ранее Чавушоглу, специалисты из США и НАТО могут приехать в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», — сказал он.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

«Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», — сказал он.