Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства России и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала для президентов этих стран.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко.

«Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага», — написал он.