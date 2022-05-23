Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном.

Как сообщает «Спутник Армения», информацию об этом распространил Кабинет Министров Армении.

Комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян, в состав войдут также представители министерств и других структур.

В состав комиссии войдут также замглавы МИД Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саркисян, замглавы Минюста Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Арутюнян.