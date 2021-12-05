США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая и не заинтересованы в конфронтации с ним, включая новую холодную войну, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию. Мы не просим страны выбирать между США и Китаем», — сказал он, выступая на конференции в Калифорнии.