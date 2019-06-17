США не исключают войны с Ираном

США рассматривают все возможные варианты ответа на «воинственные действия» Ирана, в том числе военный. Об этом заявил сегодня госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ситуацию после взрывов на нефтяных танкерах в Оманском заливе. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к этим атакам.

Миссия Штатов состоит в сдерживании других стран, и для этого они готовы предпринять необходимые действия, отметил Помпео в эфире телеканала CBS. Дипломат подтвердил, что в Белом доме обсуждали военные действия против Ирана.

Два танкера пострадали от взрывов у побережья Ирана 13 июня. Один из них был под флагом Панамы, другой — под флагом Маршалловых островов. Среди членов экипажа были 11 россиян, они не пострадали.

| 2019-06-16T23:55:09+00:00 17 июня 2019, 05:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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