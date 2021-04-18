США исключают уступки Ирану, пока не будут уверены в соблюдении Тегераном СВПД

Администрация президента США Джо Байдена не снимет санкции с Ирана, пока у нее не будет оснований считать, что Тегеран в полной мере вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.

«США не будут снимать санкции, пока у нас не будет ясности и уверенности относительно того, что Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по условиям сделки <…>», — сказал он. Салливан подчеркнул, что речь идет, в частности, о прекращении Тегераном «работы над ядерной программой» и «снижении уровня и масштаба обогащения» урана. «Пока у нас не будет уверенности во всем этом, США не пойдут на какие-либо уступки», — добавил он.

Салливан отметил, что считает конструктивными консультации в Вене по иранской ядерной сделке. В австрийской столице в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД — России, Китая, Германии, Великобритании и Франции, которое стартовало на прошлой неделе. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки.(ТАСС)