Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что у Соединенных Штатов и России имеются общие интересы в Арктике, в перспективе между странами возможен диалог по вопросам безопасности в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Сиболт отметила, что Россия хотела бы обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике, однако, по ее словам, это не случится скоро.

Она указала, что «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться».

«Но в долгосрочной перспективе я бы этого не исключала», — сказала помощник заместителя министра.

Она добавила, что «не считает иррациональным» то, что Российская Федерация наращивают свое присутствие в Арктике. Сиболт считает, что у российской стороны есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в данном регионе.