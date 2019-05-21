США готовят санкции по «Северному потоку – 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил во вторник, что законопроект о санкциях, накладывающий жесткие ограничения на компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», появится в «не очень далеком будущем», сообщает Голос Америки.

«Северный поток – 2» подвергается критике со стороны США, некоторых стран Восточной Европы, Северной Европы и стран Балтии, которые опасаются, что он усилит зависимость ЕС от российского газа.

«В США сохраняется неприятие «Северного потока – 2″», – заявил Перри на брифинге в Киеве, куда он прибыл для участия в инаугурации президента Владимира Зеленского.

«Сенат США одобрит законопроект, Палата представителей одобрит его, он попадет на стол к президенту, он подпишет его, и это приведет к санкциям против «Северного потока – 2″», – добавил он.