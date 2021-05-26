Заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель заявил, что в Варшаве с «болью» восприняли решение Соединенных Штатов отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал в эфире Польского радио.

По его словам, в Польше считают, что «вопрос сохранения санкций был бы уместен».

«Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться – так бывало не раз — и в политических вопросах», — сказал Фогель.