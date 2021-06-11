Канцлер ФРГ Ангела Меркель направится с визитом в Вашингтон с целью урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt.

По данным ее источников, точная дата еще не определена, однако ожидается, что визит состоится в июле или августе. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока — 2».

Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель.

Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах.