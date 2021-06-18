Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером подтвердила, что американская администрация выступает против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили важность сотрудничества в едином подходе к Китаю и России, а также сохранения дипломатического присутствия при упорядоченном выводе военных из Афганистана. В Госдепартаменте добавили, что была подтверждена «поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также необходимость продолжения прогресса в реформах в этой стране».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.