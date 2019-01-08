Совмещая приятное с полезным — почему азербайджанцы скупают дома в Турции?

Турецкий рынок недвижимости все больше привлекает наших граждан, о чем свидетельствуют данные государственного ведомства этой страны по делам земельного кадастра и купли-продажи.

По данным этого источника, только в текущем году азербайджанцы приобрели в братской стране 1134 объекта недвижимости, при этом больше всего — 180 объектов недвижимости наши граждане купили в сентябре, что в целом объяснимо, принимая во внимание сильную волатильность лиры, пришедшуюся именно на этот период года. Однако просадка турецкой валюты не главный фактор, формирующий спрос, поскольку, согласно турецкому земельному кадастру, за последние четыре года азербайджанцы приобрели в этой стране 3 501 объектов недвижимости.

В целом же, статистика проливает свет на растущую тенденцию: в 2015 году нашими гражданами в Турции были приобретены 815, в 2016 — 610 , в 2017 году — 942 объекта. В целом же спрос на недвижимое имущество в этой стране диктуется не столько азербайджанцами, поскольку в минувшем году больше всего иностранцев, скупавших дома и прочие объекты в этой стране, пришлось на долю Ирака, Ирана, Саудовской Аравии и России. По итогам года граждане Ирака приобрели свыше 7 300 объектов недвижимости, Ирана — свыше 3 200, Саудовской Аравии — 2 400, граждане России — свыше 2 тысяч. В целом же за три последних года в Турции иностранцам было проданы 99 240 объектов недвижимости.

К вопросу о том, что привлекает в турецкой недвижимости наших граждан, исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов сказал следующее: «В последние годы Турция пользуется особым интересом у наших граждан, все больше азербайджанцев выезжают в эту страну на отдых, получают образование в турецких вузах, находят работу на территории соседней страны. Результатом развивающихся миграционных, экономических и политических связей становится растущий интерес к покупке недвижимости в Турции», — говорит специалист этого рынка.

С его слов, наши граждане инвестируют в недвижимость преимущественно в развитых туристических зонах и курортных городах, таких как Анталия, Алания, Бодрум и др., поскольку приобретенную недвижимость используют для отдыха в период собственного пребывания в Турции, а после сдают ее в аренду.

«В популярных туристических зонах можно сдавать квартиры приезжим почти круглый год, — отметил собеседник. — Таким образом, можно воспользоваться собственной квартирой на время пребывания в соседней стране, а потом сдать ее в аренду на 8-9 последующих месяцев. Тем более, что множество строительных и инвестиционных компаний в Турции помимо продажи жилья занимаются также обслуживанием. Здесь весьма выгодные кредитные предложения. В целом же, на рост иностранных инвестиций влияет кредитная политика местных банков, финансирующих строительные компании, а те, в свою очередь, предоставляют возможность клиентам купить жилье в рассрочку».

Девальвация лиры привела к наплыву азербайджанских туристов в Турцию летом этого года, что также подстегнуло интерес к приобретению ими жилья и прочих объектов недвижимости на территории Турции. По данным специалиста, в Турции квартиры от строительных компаний продаются с ремонтом, и это тоже сильно влияет на спрос у азербайджанских покупателей.

«Цены в соседней стране несколько выше, но это касается первичного жилого фонда. Вторичные квартиры в Турции стоят недорого, тем более если речь идет о старых домах, отстроенных в 50-70гг. прошлого века», — рассказал Азадов, отметив, что для целей последующей сдачи в аренду более выгодно приобрести квартиру в Баку, нежели в Турции, поскольку растущий поток туристов повысил цены на съем квартир в центре нашей столицы.

По данным специалиста в вопросах миграции Азера Аллахверанова, росту этой тенденции в немалой степени способствует тесный миграционный обмен между Турцией и Азербайджаном:

«Наши граждане все чаще выезжают в соседнюю страну и пребывают там в качестве туристов. Естественно, что семьи, часто выезжающие в соседнюю страну, с готовностью приобретают там жилье, предпочитая этот вариант ежегодным расходам на аренду квартир или же оплату отелей. Помимо всего прочего — недвижимый рынок Турции представляет собой очень благоприятное инвестиционное поле и это привлекает наших граждан, желающих вложить определенную сумму именно в имущественный сектор. Как правило, они приобретают квартиры, проживают в них летом, а после имеют возможность заключить договор с риэлтерскими организациями, которые сдадут жилье в аренду на 9-10 месяцев, перечисляя деньги владельцам».

В целом же, немалую роль в сложившейся ситуации имеет новое постановление о получении турецкого гражданства, которое было подписано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Для получения желаемого документа иностранному подданному необходимо приобрести недвижимость в стране на сумму в 250 тысяч американских долларов. Единственное требование — не продавать купленные квадратные метры в течение 3-х последующих лет.

Кроме того, падение лиры открывает хорошие перспективы для предприятий, ориентированных на экспорт, а потому интерес к недвижимости не исчерпывается приобретением жилья. Иностранец, трудоустроивший на свое предприятие более 50-ти турецких граждан, тоже может получить гражданство этой страны.

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