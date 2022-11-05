Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук рассказал, что жители украинской столицы массово скупают газовые баллоны и горелки, чтобы у них была возможность готовить пищу при отключениях электричества. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии», — сказал чиновник.

В связи с этим он предупредил, неправильное использование баллонов может приводить к росту числа пожаров.

Также Ткачук призвал помнить о пожарной безопасности.