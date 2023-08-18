Независимое грузинское издание Batumelebi («Батумцы») опубликовало результаты журналистского расследования и документально подтвердило на основе данных Государственного реестра Грузии, что после широкомасштабного вторжения России в Украину и переселения в Грузию от 100 000 до 120 000 граждан России россияне начали массово скупать в Грузии не только квартиры, но и земельные участки для строительства домовладений.

По данным реестра, опубликованным в Batumelebi, с 1 марта 2022 года по 26 апреля 2023 года граждане России приобрели в кавказской стране 7709 квартир, в целом – 424 449 квадратных метров жилой недвижимости. Они же приобрели 474 649 квадратных метров земли: 265 049 квадратных метров без построек (457 покупателей, 604 участка земли) и 209 600 квадратных метров с постройками (1028 покупателей, 1074 участка земли).

Особый интерес авторов журналистского расследования вызвали «серые схемы», когда грузинские владельцы земель сельскохозяйственного назначения (продажа которых иностранцам запрещена законом) меняют статус земельного участка с земли сельхозназначения на землю несельскохозяйственного назначения, после чего земельные участки продают гражданам России. Главным образом это касается земель в Аджарии.

Статус земли может изменить только Государственный реестр. По данным Batumelebi, грузинский собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения меняет целевое назначение земли, для чего обращается в Государственный реестр с соответствующим заявлением; при этом он обязан обосновать необходимость изменения. Государственный реестр рассматривает заявление и решает, менять статус целевого назначения земельного участка или нет. В случае положительного решения в Госреестре земля регистрируется как участок несельскохозяйственного назначения. После этого земля может быть продана гражданину иностранного государства, в данном случае – гражданину России.

По данным Государственного реестра, за период с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года жители Аджарии внесли 952 заявлений о регистрации смены целевого назначения земельного участка в пределах учётной зоны аджарских муниципалитетов Кобулети и Хелвачаури. По 503 земельным участкам Госреестр уже принял положительное решение, а 449 заявлений пока рассматриваются.

Batumelebi утверждает, что число положительных решений явно свидетельствует о благосклонном отношении властей Грузии и Аджарской автономной республики к процессу скупки земельных участков россиянами, вероятно, полагая, что это положительно сказывается на рынке недвижимости и экономике в целом. (svoboda.org)