26 ноября на Земле фиксируется умеренная магнитная буря.

Соответствующее предупреждение распространил Институт прикладной геофизики имени Е.К.Федорова (РФ).

«Продолжается магнитная буря», — отметили в пресс-службе ИПГ.

На данный момент степень возмущенности магнитного поля находится на уровне G2, что означает «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей (G1 — «слабо», G5 — «экстремально сильно»). Таким образом, на Земле возможны перебои в энергетических системах, радионавигации.

Отмечается, что за последнюю неделю наблюдалось несколько сильных вспышек класса М на Солнце, при этом некоторые из них спровоцировали выброс частиц в сторону планеты.