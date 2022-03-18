На фоне валютных ограничений и отмены НДС в России увеличился спрос на золото. Сообщается, что ЦБ отказался от скупки золота у банков из-за высокого спроса населения, а банки подтверждают всплеск интереса, особенно к слиткам небольшого веса.

После отмены НДС спрос на слитки золота увеличился в 30 раз, заявили в Сбербанке. Во всех офисах, где можно купить или продать слитки, наблюдается повышенный спрос клиентов на покупку драгметалла.

Спрос на золото в России вырос по двум причинам, рассказал в беседе с # член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев: «Во-первых, отменили НДС для золота, а во-вторых, действуют валютные ограничения – закрыта Московская биржа и введен запрет на покупку наличной валюты. Через биржу покупать можно, но налог в 12%».

Валюту в отделении банка, как раньше, сейчас не обменять: Центробанк РФ до 9 сентября ввел запрет на покупку наличных долларов и евро. При этом покупка валюты через брокера не запрещена. С 4 марта Банк России снизил комиссию для клиентов — физических лиц за покупку валюты через брокерские компании с 30% до 12%. Также ЦБ принял решение установить комиссию для юридических лиц за аналогичные сделки на уровне 12% от суммы операции.

Ранее ЦБ ввел ограничения для российских банков при проведении валютных операций. В частности, кредитные организации не могут продавать россиянам наличную валюту, а лимит на снятие с валютного вклада или счета составляет 10 тыс. долларов.

«В такой ситуации золото – единственная альтернатива. Ну и конечно, спрос на драгметалл во времена паники всегда высок, — говорит Разуваев. – И все же у инвестиций в золото есть серьезный минус в текущем году. Подъем ставки Федрезерва негативен для цен на драгметалл. Но понятно, что в перспективе инвестиция в золото выгодна. Если высокая инфляция по доллару и евро продолжится, то, конечно, золото смотрится единственным защитным активом».

Россиянам интересно не только монетарное золото, но и золотые счета в банках, инвестиционные золотые и серебряные монеты, говорит аналитик:

«У счетов свой минус. Они в отличие от обычных вкладов не попадают в систему страхования. Монеты – это отдельная история. Не такая высокая ликвидность, но тут надо еще угадать с модой. Если мода на какую-то монету появляется, то она дорожает. Мода уходит, и цена падает. Прогнозировать это достаточно сложно. Это несколько экзотические инвестиции и на любителя. Банк России имеет в монетарном золоте чуть более 20% от своих международных резервов. Ели хотите инвестировать в драгметалл, думаю, оптимальна доля в 20 -25% монетарного золота или монет».

Во многих странах мира, где инвестиционное золото не облагается НДС, отмечен высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частных лиц. Среди них Германия, США, Китай, Индия, Таиланд и другие. Покупка золота может стать хорошей альтернативой валютным накоплениям и в России, уверены чиновники. Но в массе своей аналитики иного мнения. Повышение ставки Федеральной резервной системы США уже приводит к падению стоимости золота.

ФРС США по итогам двухдневного заседания повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 0,0–0,25% до 0,25–0,5% годовых. ФРС прогнозирует дальнейшее ужесточение политики, сигнализируя еще шесть повышений ставки в этом году. Это привело к отрицательной динамике на рынке золота. Другими словами, россияне, которые покупают сейчас золотые слитки, могут пожалеть об этом своем решении, поскольку стоимость актива снижается.