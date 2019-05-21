SOCAR продолжит инвестировать в Турцию

SOCAR, являющаяся одним из наиболее крупных инвесторов в Турцию, вложила на сегодняшний инвестиции в турецкую экономику в размере 15 миллиардов долларов. Об этом сказал агентству «Анадолу» генеральный директор НПЗ Star Месут Илтер.

Гендиректор напомнил, что на НПЗ Star успешно завершены работы по тестированию оборудования.

«Планируем переработать до конца года на НПЗ до восьми миллионов тонн нефти. В скором времени НПЗ выйдет на проектную мощность», — сказал Илтер.

По его словам, после выхода НПЗ на проектную мощность текущий дефицит государственного бюджета Турции сократится на 1,5 миллиарда долларов в год.

«Компания SOCAR — один из наиболее крупных инвесторов в Турцию. На сегодняшний день компания уже вложила в турецкую экономику 15 миллиардов долларов инвестиций и планирует довести этот показатель до 19,5 миллиарда долларов. Мы полностью доверяем турецкой экономике. В последние 10 лет экономика Турции росла в среднем на четыре-пять процентов в год. SOCAR продолжит инвестировать в Турцию», — сказал Илтер.

Как сообщил генеральный директор турецкого нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов, в первом квартале 2019 года продажи предприятия выросли на 51 процент.

«Ввод в эксплуатацию НПЗ Star создал возможности для новых инвестиций. НПЗ поможет удовлетворить спрос в Турции на нефтепродукты, который растет с каждым годом. В настоящее время технические работы продолжаются», — сказал Мамедов.