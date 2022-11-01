Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. В центре внимания – ситуация на армяно-азербайджанской границе и пути урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Глава государства озвучил позицию белорусской стороны, суть которой состоит в том, что миротворческая миссия Российской Федерации здесь достаточна и привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, — сообщается на сайте белорусского лидера.

«Сегодня еще раз о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, вы видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте! Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других? Ну что там телепаться возле России?».

Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься», — заявил Лукашенко.

Глава Беларуси объяснил, почему так остро реагирует на этот вопрос. Он рассказал, что занялся им еще несколько лет назад, когда Беларусь председательствовала в ОДКБ. В СМИ этот процесс особо не афишировался:

«Я поехал к Ильхаму, переговорил с ним. По-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так, шутя: «Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь».

По словам Александра Лукашенко, речь шла о нескольких азербайджанских районах, которые, как было признано обеими сторонами конфликта, захвачены Арменией:

«Армяне признали, что «это не наша земля, это азербайджанская». Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, то войны бы не было. У Ильхама не было бы, грубо говоря, мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы – отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал. И я сказал Ильхаму тогда: «Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились и так далее».

Лукашенко напомнил, что в то время была благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов и у Баку были большие возможности для развития экономического взаимодействия. Александр Лукашенко прямо поинтересовался у Ильхама Алиева, сколько Азербайджан готов инвестировать в экономику Армении:

«Говорит, минимум миллиардов 5. И засмеялся. Но главное, строили трубопроводы, они же пошли вокруг Армении, а Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: «Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно: и в Турцию, и дальше». Выгодно? Выгодно было… Нет! Ну и что? Поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было: больше миллиона беженцев насоздавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже как бывалый человек в политике, я это прошел. Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились, мириться, надо замириться».

Президент Беларуси обобщил свою точку зрения на ситуацию:

«Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Слушай, какие горы? Ну договоритесь, в Нахичевань чтоб был свободный проезд. Вроде бы сегодня с Нагорным Карабахом решили. Пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен – десять с лишним лет тому назад. Поэтому я так жестко реагирую на это. Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты».