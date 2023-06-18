Американский производитель микросхем Intel планирует инвестировать в израильскую экономику свыше $25 млрд. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Intel вложит грандиозные инвестиции в Израиль, — написал он на своей странице в Twitter. — Поздравляю израильскую экономику с потрясающим достижением. 90 млрд шекелей (примерно $25,3 млрд) — это крупнейшие по своему объему инвестиции международной компании в истории Израиля».

Агентство Reuters также отметило со ссылкой на израильский Минфин, что вложенные средства пойдут на строительство нового предприятия по производству микросхем в Кирьят-Гате, которое должно будет открыться в 2027 году и функционировать по меньшей мере до 2035 года. Согласно условиям сделки, Intel должна будет платить налог в размере 7,5%, хотя на данный момент в Израиле действует норма в 5%. Новое предприятие обеспечит рабочие места для нескольких тысяч граждан Израиля.

В заявлении компании, которое также цитирует Reuters, говорится, что действия компании в Израиле сыграли «решающую роль» в ее успехе по всему миру. Решение компании о расширении производственных возможностей на территории еврейского государства обусловлено «стремлением удовлетворить производственные потребности, которые возникнут в будущем».

На сайте Intel указывается, что на данный момент в израильских филиалах компании работает не менее 10 тыс. человек. Больше половины из них занимаются передовыми технологиями, а не менее 50% заняты на производстве микропроцессоров. Предприятия Intel расположены в таких городах, как Хайфа, Якум, Петах-Тиква, Кирьят-Гат и Иерусалим.