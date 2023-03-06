У Турции нет денег на строительство газового хаба, который предложил создать президент России Владимир Путин.

Москве придется взять финансирование на себя и инвестировать в проект, поскольку Анкара занимается ликвидацией последствий масштабных землетрясений, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — сказал Эрхан для росСМИ.

Помимо этого в Минэнерго Турции сообщили, что перенесенная с 14 февраля на 22 марта стамбульская встреча для обсуждения газового хаба не состоится — на этот раз ее отложили на неопределенный срок.

Отметим, что Россия хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый «хаб», чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.