Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество инвестировать в разработку вакцин от COVID-19. На брифинге в Женеве в среду он также высказался за продолжение вакцинации.

Глава ВОЗ сослался на новые данные исследований коронавируса, которые, по его словам, «добавляют веса свидетельствам о пользе вакцинации». Он отметил, что первоначальная вакцинация и бустерные прививки «снижают вероятность сердечных приступов и инсультов» у пациентов с ковидом. «Я обращаю внимание на эти данные, потому что они вновь подчеркивают, что правительства должны проводить вакцинацию и делать бустерные прививки своему населению, особенно в группах наибольшего риска, включая пожилых людей и работников здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

«Исключительно важно также, чтобы правительства поддерживали и усиливали наблюдение и секвенирование», — констатировал гендиректор. Он пояснил, что, поскольку коронавирус SARS-CoV-2 эволюционирует, наблюдение за ним и секвенирование его генома помогут быстро «оценивать и модернизировать» вакцины, терапевтические и диагностические средства.

По состоянию на 21 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 757 264 511 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 850 594 умерших от ковида.