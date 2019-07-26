Схватка за Киев: Зеленский против Кличко

В Украине политическая жизнь бьет ключом. Что ни день, то новая сенсация. И не успел ЦИК Украины объявить окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, как внимание местной общественности переключилось на конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Данный конфликт, кстати, был ожидаем. В местной прессе муссировались разговоры о том, что президент хочет уволить мэра Киева с должности главы КГГА, назначив на эту должность своего человека, которым может стать гендиректор «1+1» Александр Ткаченко.

Более того, указывалось на то, что у Зеленского якобы даже провели закрытый опрос, который показал более чем двукратный отрыв действующего мэра от гипотетического соперника, но все изменили прошедшие парламентские выборы. Победа кандидатами от партии «Слуга народа» на всех 13 киевских мажоритарных округах добавили президентской команде уверенности в своих силах полностью изменить политический ландшафт столицы, а если шире — то и всей Украины.

В итоге, о возможном разделении должностей мэра Киева и главы КГГА первым заговорил руководитель Офиса президента Андрей Богдан. По его мнению, местная власть неэффективно использует те ресурсы, которые у нее есть, в том числе благодаря реформе децентрализации. А далее, Кабинет министров получил письмо президента Украины Владимира Зеленского с требованием уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

Как заявил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук, в правительстве изучают документ. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело относительно строительства пешеходного моста в Киеве. Таким образом, как подчеркивают в украинских СМИ, у Зеленского решили пойти по «варианту Черновецкого» образца 2010 года.

Дело в том, что на момент разделения должностей мэра и главы КГГА в 2010 году, проведенного командой Януковича, тогдашний мэр Киева Черновецкий был обложен уголовными делами против себя и своего ближайшего окружения, после чего ему не оставалось ничего другого, кроме как перестать сопротивляться и добровольно отдать город ставленнику Януковича на должности главы КГГА Александру Попову, а потом и вовсе уехать из страны от греха подальше.

И вот теперь, борьба идет между Зеленским и Кличко. Мэр Киева сегодня дал большую пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд громких заявлений. «Ситуация, которая сложилась в столице, — когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, — является неконституционным, недемократическим и противоречит сути самоуправления. И я хочу подчеркнуть: дело не в фамилиях, не в том, что Кличко цепляется за какие-то кресла, а дело в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на местное самоуправление. Не только в Киеве. Не будем забывать, что все всегда начинается со столицы», — подчеркнул Кличко.

По его мнению, речь идет о сворачивании реформы децентрализации. Он также указал на то, что «сейчас пытаются, жонглируя статьями Основного закона, «Закон о столице» (измененного Януковичем), рассказать, что все законно». Мэр Киева напомнил, что, Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом — «Законом о столице» и еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и «Закона о столице», четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. «То есть человек, которого выбрали жители столицы. Точка! «, — подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр Киева и его брат Владимир Кличко подали иск в суд на канал 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Тому самому, которого и называют лицом, имеющим тотальное влияние на президента Зеленского. «Против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Это — и информация о каких-то надуманных производствах против меня. Которые, кстати, инициируют соратники Януковича. А также ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра»,- указал он.

Виталий Кличко подчеркнул, что сразу после завершения строительства городские власти обратились в Институт судебных экспертиз и КРУ, чтобы проверили соответствие стоимости заявленных материалов и работ. Также после публикаций в СМИ все расходы проверяет НАБУ. И город ждет выводов. Собственно, не только город и не только результатов проверок НАБУ. Вся Украина следит за схваткой за столицу, которую ведут президент страны и мэр Киева. От ее исхода зависит очень многое, если не все.