Кличко пригрозил Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в попытках его дискредитировать. Об этом он заявил в обращении в своем Telegram-канале.

«Последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Для дискредитации меня лично», — рассказал мэр города.

По его словам, украинские правоохранительные органы проводят обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях Киева, при этом они используют материалы, которые им передавала сама столичная администрация.

Кличко также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «проворачиваете ту же схему», которую использовал бывший глава государства Виктор Янукович против бывшего киевского городского главы Леонида Черновецкого.

«Но учтите: я вам — не Черновецкий! А вот вы-таки преемники Януковича. Помните, где он сейчас?» — закончил свое обращение мэр.