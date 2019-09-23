«Шторм» в Персидском заливе постепенно утихнет

Ситуация вокруг Саудовской Аравии и атак на нефтяные объекты этой страны не стихает. Как заявил Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты, если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как «акт войны».

«Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном», — заявил госминистр в интервью американскому телеканалу.

«Но в случае, если атака произведена с вашей (Ирана – ред.) территории, мы попадаем в другую категорию… Это будет расценено как акт войны», — добавил аль-Джубейр.

Кроме того, он уточнил, что при этом «никто не хочет войны» и все, по его утверждению, хотят разрешить эту ситуацию мирным путем.

В свою очередь, иранская сторона отрицает прямое отношение к данным атакам и, как заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, «Иран не хочет воевать, но он ответит на любую агрессию в его сторону».

Комментируя ситуацию # российский политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, сказал, что сейчас рынок нефти взлетел из-за ситуации с Саудовской Аравией, но в дальнейшем ситуация должна нормализоваться.

«Рынок взлетел на фоне медленного снижения цен на нефть. Фактически новый взлет обеспечен таким форс-мажором военно-политического, геополитического, но не экономического характера. Экономический фактор тут только в том, что Саудовская Аравия не может осуществлять поставки из-за этих атак», — отметил он.

По его словам, если будет масштабный конфликт, если США или Саудовская Аравия пойдут на Иран, в чем есть сомнения, то это будет влиять на рынок нефти и цены окажутся на повышенном уровне, потому что энергоресурсы стран Персидского залива с трудом будут доставляться на рынок.

«Саудовская Аравия – это «Колосс на глиняных ногах» с очень сложной социальной структурой. Эта страна небоеспособна, и победить Иран, даже заручившись поддержкой США, не сможет. Да и в Вашингтоне едва ли готовы разыграть партию войны. Потому что впереди выборы, потому что рядовой гражданин США ожидал от Трампа решения внутренних проблем, а не «полетов ястреба»», — подчеркнул он.

Колташев также добавил, что нельзя предлагать «полеты ястреба» электорату, когда главный конкурент Берни Сандерс все больше говорит о внутренних проблемах.

«Нет никакой стены с Мексикой, нет экономического бума, торговая война с Китаем тоже не развивается. Эти проблемы сдерживают американскую активность. Поэтому я ожидаю, что данный кризис постепенно осядет, и Саудовская Аравия вернется к поставкам нефти, но будет вести себя более сдержанно в отношении своих соседей», — считает аналитик.

Он также добавил, что эти события показывают место Саудовской Аравии в современном мире, «прямо скажем не очень крутое место».

«Тем более, что с их социальной структурой и не модернизированным обществом, ставка на радикальный исламизм выглядит только орудием против социальных потрясений. На самом деле всегда есть более правые, чем ты, которые будут доказывать, что правительство действует вопреки Корану. Поэтому внутриполитическую ситуацию в самой Саудовской Аравии тоже нельзя назвать устойчивой», — резюмировал он.