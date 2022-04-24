Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в воскресенье задержали иностранное судно с грузом контрабандного топлива. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его данным, судно было остановлено в северной части Персидского залива. На его борту находилось 200 тыс. литров контрабандного топлива.

Восемь членов экипажа арестованного судна переданы судебным органам иранской провинции Бушер. О том, под каким флагом шло задержанное судно, а также о национальности членов команды, местные власти информации не предоставили.