Три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник приблизились на опасное расстояние к кораблям ВМФ США, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник, передает Интерфакс.

Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco и быстроходное транспортное судно USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда три иранских катера приблизились к Sirocco на небезопасное расстояние, сообщил собеседник газеты. При этом, отметил он, иранские катера двигались с «опасно высокой скоростью».

Они изменили направление только после того, как USS Sirocco подал предупреждающий сигнал.

Иранские катера также приблизились на расстояние 50 ярдов (46 метров) к судну USNS Choctaw County , что вынудило американцев запустить предупредительную сигнальную ракету.

Отмечается, что инцидент продолжался около часа, после чего иранские суда покинули район.