31 год назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было совершено тяжелейшее военное преступление Карабахской войны: незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при участии военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка осуществили массовые убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. В тот день были убиты 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью. Из города были изгнаны 5379 человек, 487 были ранены, еще 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.

Среди территориальных притязаний Армении к Азербайджану, кровавых преступлений, совершенных в результате политики этнической чистки, проводимой армянскими агрессорами против нашего народа, особой жестокостью выделяется Ходжалинский геноцид. Ходжалинский геноцид можно приравнять к таким трагедиям в мировой истории, как Хатынь, Лидице, Сонгми, Руанда. Город с населением более 7 тысяч человек за одну ночь был стерт с лица земли, невинные люди, включая женщин, детей и стариков были убиты только за то, что они были азербайджанцами.

Вот уже тридцать один год наш народ носит в сердце моральную боль этого кровавого преступления и эта боль никогда не утихнет.

В 2020 году наши земли были освобождены от оккупации ненавистного врага, обеспечена наша территориальная целостность. Наши доблестные воины ценой своей жизни отомстили за жертв Ходжалинского геноцида. День памяти Ходжалинского геноцида стал символом единства азербайджанского народа.

Каждый год в день годовщины Ходжалинской трагедии в различных уголках мира с участием нашей диаспоры проходят акции, пикеты, шествия, флешмобы и другие мероприятия.