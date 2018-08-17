Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили на переговорах в Москве в пятницу актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество, сообщает ТАСС.

«Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев», — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе переговоров «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции».

«Встреча прошла в конструктивном ключе», — заявили в Министерстве обороны России.

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| 2018-08-17T15:13:49+00:00 17 августа 2018, 16:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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