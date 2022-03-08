Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил тему войны между Украиной и Россией с лидерами более 20 стран мира.

На встрече с группой женщин-руководителей местных администраций, турецкий лидер сообщил, что ситуация в Украине остается в повестке дня его контактов и обсуждения по данному вопросу будут продолжены.

«Обсуждения по Украине продолжаются», — сообщил Эрдоган.

По словам президента, в сложившейся ситуации очень важно обозначить позицию Турции в регионе. «В подобные периоды важна также сплоченность властей и народа», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган сообщил далее, что вслед за завтрашним [9 марта] визитом президента Израиля Ицхака Герцога, в Турцию [в четверг, 10 марта] прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев. (Агентство Анадолу)