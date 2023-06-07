Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил тему войны в Украине.

Как передает Anadolu, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул значимость беспристрастного расследования взрыва на дамбе Каховской ГЭС.

По словам главы турецкого государства, Анкара готова внести посильный вклад в формирование комиссии, в состав которой могут войти эксперты от РФ и Украины, а также международного сообщества, в том числе ООН и Турции.

Эрдоган заявил также, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия «зернового соглашения». Он подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместные усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.

При этом Эрдоган назвал полезным вопрос дальнейшей координации усилий с ООН вопроса устранения преград на пути экспорта зерна и удобрений из РФ.

Политик подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия к обеспечению справедливого мира в регионе.

«Турция придерживается искренней позиции в вопросе всесторонней поддержки шагов по прекращению боевых действий», — заверил турецкий лидер.