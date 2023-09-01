Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии, передает ТАСС.

В ходе встречи с Фиданом Шойгу отметил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России. По его словам, соглашение можно продлить, если выполнить все обещания перед РФ.

«Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», — сказал министр обороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, Шойгу также поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы на прошлом посту двум странам «удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира».