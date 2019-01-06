Сборная Азербайджана может попасть на ЕВРО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу за тур до окончания отборочного турнира чемпионата Европы имеет хорошие шансы занять второе место в группе «G» и пробиться в финальную стадию турнира.

Подопечные Фарида Джалалова обыграли дома команду Люксембург (3:1), а Греция переиграла Швецию (3:0). Сборной Азербайджана еще предстоит визит в Стокгольм, но наша команда находится в более выигрышном положении по сравнению со Швецией. Так как первым критерием определения места сборной в таблице является количество побед. У нашей сборной оно намного лучше (3 победы против всего одной у скандинавов). К тому же разница партий тоже в нашу пользу: 11-11 против 7-13.

Этот матч пройдет 9 января.

«Все наши соперники по группе довольно сильные, но и мы тоже не слабы. В воскресенье отправляемся на заключительный поединок квалификации в Швецию. Пока идем на втором месте в группе, но все еще может измениться. Если Люксембург станет последним в подгруппе, но это пойдет нам во вред, ведь тогда результат матчей с этим соперником не будет учитываться. Но верю, что мы пройдет в финальную стадию чемпионата Европы, как вторая команда отборочной группы. В средней линии у нас есть трудности, так как два основных волейболиста в силу различных причин отсутствуют», — заявил Джалалов.

36 просмотров