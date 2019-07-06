Роналду и Неймар сошлись на боксерском ринге

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард французского «ПСЖ» Неймар сошлись на боксерском ринге, сообщает Sport24.

Они приняли участие в рекламном ролике. Согласно сценарию футболисты сходятся на боксерском ринге, а затем проводят шуточный поединок. Они улыбаются во время боя, а в какой-то момент у них на лицах появляются маски.

Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года из мадридского «Реала». В составе «Ювентуса» в прошлый сезон форвард выиграл Суперкубок и чемпионат страны.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны». В сезоне-2018/19 он стал чемпионом страны.(Газета.Ru)