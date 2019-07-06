Роналду и Неймар сошлись на боксерском ринге

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард французского «ПСЖ» Неймар сошлись на боксерском ринге, сообщает Sport24.

Они приняли участие в рекламном ролике. Согласно сценарию футболисты сходятся на боксерском ринге, а затем проводят шуточный поединок. Они улыбаются во время боя, а в какой-то момент у них на лицах появляются маски.

Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года из мадридского «Реала». В составе «Ювентуса» в прошлый сезон форвард выиграл Суперкубок и чемпионат страны.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны». В сезоне-2018/19 он стал чемпионом страны.(Газета.Ru)

| 2019-07-06T08:12:40+00:00 6 июля 2019, 09:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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