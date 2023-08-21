Интервью # с украинским боксером азербайджанского происхождения, чемпионом мира по версии UBO Назри Рагимовым:

— Расскажите пожалуйста о себе.

— Мои родители родом из Имишлинского района Азербайджана, а сам я родился уже в Украине в 2001 году в городе Николаев. Через некоторое время моя семья переехала в село в Николаевской области, где я проучился до 5-го класса. После мы опять переехали в село Калиновка, что в 10 километрах от Николаева. Здесь я проучился до 9-го класса. А уже с 9-го класса средней школы по второй курс Училища олимпийского резерва я проучился в самом Николаеве.

Бокс в мою жизнь вошел так: через месяц после переезда в Калиновку я познакомился с парнями, которые занимались боксом. Они предложили мне поехать с ними в Николаев на тренировку, и я согласился. И после на протяжении пяти лет каждый день я прибегал со школы, бросал ранец, брал спортивную сумку, садился на маршрутку, после менял второй транспорт и добирался до Николаева, чтобы тренироваться. Позже тренер предложил мне поступить в Училище олимпийского резерва.

После завершения учебы в Училище олимпийского резерва на сборах в Германии я познакомился со своим нынешним тренером Арсеном Владиковичем Бабаяном. Он предложил мне стать профессиональным боксером, и я не раздумывая согласился. Так начался мой путь в профессиональный бокс.

Я очень хорошо помню эту дату — 25 сентября 2019 года. В этот день я приехал к своему тренеру и спустя пять дней провел свой дебютный поединок в профессиональном боксе. В 2021 году я стал чемпионом Украины по боксу среди профессионалов в легком весе.

— Есть ли у вас кумиры среди известных боксеров?

— Как таковых кумиров у меня нет. Мне нравятся боксеры, которые дарят эмоции на ринге. Это топовые боксеры Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Наоя Иноуэ. Это боксеры, которые постоянно меняют свои весовые категории. Кроуфорд в двух весовых категориях стал абсолютным чемпионом мира. Александр Усик находится в одном шаге от этого, но уже в супертяжелом весе. А Наоя Иноуэ – это японский монстр, который начал свою спортивную карьеру в 50 килограммовой категории и уже успел поменять несколько весовых категорий и в каждой из них стал чемпионом мира. В последней весовой категории он стал абсолютным чемпионом мира.

— Расскажите пожалуйста о подготовке к поединку с представителем Панамы Ирвингом Берри, которая принесла вам титул чемпиона мира по версии UBO.

— Подготовка к этому поединку была сумасшедшей. Из-за ситуации в Украине турнир трижды переносили. Изначально он должен был быть 24 июня, потом перенесли на 29 июля, а потом он состоялся 12 августа. Мы очень серьезно готовились к бою. То, что даты поединка переносили было хорошо в том плане, что стало больше времени для подготовки. Мы уехали на сборы в Карпаты, чтобы функционально подготовиться. У меня было свыше 150 спаррингов. И после 13 недель подготовки я одержал победу и завоевал чемпионский титул. Теперь я праздную эту победу. Принимаю поздравляю от родственников и друзей.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— В этом году я почти не отдыхал. В начале года я выиграл любительский турнир и стал мастером спорта, а сейчас стал чемпионом. Все это требовало огромной отдачи. Теперь могу позволить себе немного отдохнуть. Немного отдохну и буду дальше готовиться к поединкам. Буду защищать свой чемпионский титул или бороться за новый чемпионский пояс.