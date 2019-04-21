Роман Полански подал иск против Американской киноакадемии

Режиссер Роман Полански подал иск против Американской академии кинематографических искусств и наук. 85-летний обладатель нескольких международных призов, включая «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, потребовал восстановить свое членство в академии, сообщили информационные агентства в субботу, 20 апреля. Иск поступил в суд в Калифорнии 19 апреля, пишет Deutsche Welle.

Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией «Оскар», в мае 2018 года исключила из своего состава актера Билла Косби и лауреата «Оскара» режиссера Романа Полански в ходе кампании против сексуальных домогательств и насилия. Академия подчеркнула, что это решение принято в связи с нарушением кинематографистами этических норм, а процедура исключения была «справедливой и разумной».