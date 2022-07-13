Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон сообщил, что ведомство пересмотрит «со свежим взглядом» дело об изнасиловании режиссера Романа Полански, совершенное им в 1977 году. Он также согласился обнародовать по запросу самого Полански полную стенограмму допроса окружного прокурора, который вел его дело. Об этом пишет The Variety.

«Подозрения вокруг этого дела витают уже 40 лет. Многие люди подозревают, что произошло что-то неподобающее. Мы разделяем это любопытство», — сказала советник нынешнего окружного прокурора Гаскона.

По словам адвоката Полански, стенограмма подтвердит неправомерные действия суда. Он пытался обнародовать ее еще в 2010 году, но суд отклонил прошение. В том же году по просьбе защитников режиссера допросили прокурора, участвующего в его деле. Считается, что тот подтвердил неправомерные действия судьи во время процесса над Полански.

На решение о пересмотре дела повлияло заявление потерпевшей по делу Полански Саманты Гейли, которая в течение многих лет добивалась его прекращения. 20 июня 2022 года она написала: «Считаю, что в интересах общества нельзя допустить, чтобы неправомерные действия суда оставались нераскрытыми. Я как жертва в этом деле заслуживаю знать всю правду.»

20 февраля 1977 года режиссер Роман Полански дал Саманте Гейли запрещенные вещества, а затем принудил ее к оральному и анальному сексу. В марте кинематографиста задержали. Он не признал вину, но вскоре согласился на мировое соглашение в обмен на признание содеянного. Вскоре появились слухи, что судья не намерен следовать договору и, не дожидаясь суда, Полански уехал из США. (gazeta.ru)