Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд США округа Флориды судебный иск против Хиллари Клинтон и руководителей Демократической партии, сообщает РИА «Новости».

Он обвинил политиков в организации «немыслимого заговора, потрясающего сознание и бросающего вызов демократическим устоям нации», с целью повлиять на итоги выборов 2016 года.

«Хиллари Клинтон и ее приспешники <…> злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой», — говорится в исковом заявлении.

Утверждается, что единственной целью ответчиков было «очернить» Трампа и разрушить его шансы на победу.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.