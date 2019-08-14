Решение Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт было оспорено в суде

Власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара в Калифорнии оспорили в суде распоряжение администрации США об ужесточении правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт) тем иностранцам, которые будут полагаться на государственные пособия. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, отметив при этом, что в Сан-Франциско и округе Санта-Клара проживают в общей сложности около 2 млн недавних иммигрантов.

В 23-страничном документе, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии, указывается, что терминология, использованная в распоряжении администрации США, в частности, ссылки на то, что претензии иммигрантов на пособия стали бы «обузой» для общества, «являются не только вредными, но и противозаконными».