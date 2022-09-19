Глава МВД Польши Мариуш Каминьский распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом министр написал в понедельник в Twitter.

«Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», — написал министр.

Латвия, Литва, Польша и Эстония с 19 сентября ограничили въезд в Шенгенскую зону для россиян с визами ЕС, которые приезжают в туристических, культурных, спортивных и деловых целях. Страны Балтии сохранили исключения для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий.

Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. Польскую визу могут получить только дипломаты, водители грузовиков, члены семей граждан Польши или других стран Евросоюза, а также обладатели «карты поляка» — документа, подтверждающего польское происхождение, или же люди, имеющие гуманитарные основания.