Психолог, переговорщик и, наконец, просто премьер-министр

В понедельник утром премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, услышав, что некто пытается свести счеты с жизнью, забравшись на мост около станции метро «Кероглу» в Баку, сменил маршрут и отправился на место происшествия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али.

Как рассказал пресс-секретарь Кабмина местным СМИ, премьер наладил телефонную связь с пытавшимся покончить с собой человеком: «Во время разговора премьер-министр поинтересовался, в чем проблема этого человека, и как ему можно помочь. Новруз Мамедов провел с этим человеком психологическую беседу».

После разговора с премьером Я.Ахмедов (так зовут гражданина, пытавшегося покончить с собой) спустился вниз и был приглашен в Кабмин. А. Али также добавил, что премьер-министр дал поручение руководству Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей незамедлительно разобраться с проблемой:

«Я.Ахмедову также посоветовали встретиться с соответствующими структурами. Встречи сейчас продолжаются, ведется разбирательство, и только после этого станет известна правда».

Надо отметить, что в истории Азербайджана, впервые, не просто высокопоставленный чиновник, а премьер-министр страны, решился на переговоры с гражданином, который собирался броситься с моста. Раньше на переговоры на «мост самоубийств» выезжала депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева. Интересный прецедент, не так ли?

Новруза Мамедова не так давно назначили на пост премьер-министра страны, всего каких-то четыре месяца. Наконец азербайджанское общество услышало, что у него есть, оказывается, премьер-министр. Ведь раньше, когда в этом кресле сидел (аж 22 года) Артур Расизаде, никто даже и не вспоминал, а некоторые и не знали о существовании премьер-министра.

И вот сегодня, мы слышим радостную новость, сам премьер-министр, поговорил с самоубийцей и спас его, пообещав помочь. Как бы там ни было, спасение мира начинается со спасения одного человека, и за это премьеру надо отдать должное. Ведь он, первый, кто из чиновничьей верхушки решил спасти человека. Наше общество давно привыкло к бездушному, безразличному, кумово-олигархическому азербайджанскому чиновничеству, которое потеряло всякую связь с азербайджанской реальностью, и живет в параллельном мире, где инфляция, дороговизна продуктов питания, лекарств и так далее – это мелочи.

Кстати и свои обязанности они выполняют постольку поскольку, КПД (коэффициент полезного действия) оставляет желать лучшего, порой даже наоборот, зашкаливает коэффициент вредоносного действия. Далеко за примером ходить не надо: Этибар Пирвердиев, который вверг страну в темноту на два дня, и которому все сошло с рук за одно волшебное слово: «извините». Ну, что ж, человек понял свою ошибку, надо его «понять и простить».

Сейчас каждый охарактеризует данное событие по — своему, уверен, найдутся и те, кто скажет, что это пиар самого премьера, хотя я так не считаю. Но даже если рассматривать данное событие как пиар, так это даже ведь не плохо, Новруз Мамедов пропиарил правильную реакцию и действие чиновника, который должен быть слугой народа. Новый премьер, сегодня выполнил свой долг и спас человека, и скорее всего, постарается решить причины, которые подняли гражданина на этот мост.

Даже не зная причин, по которым этот человек хотел свести счеты с жизнью, можно сказать с уверенностью, что в доведении до такого состояния, есть немаленькая доля и наших чиновников. Именно благодаря их «работе» практически каждый день в стране десятки граждан убивают себя. Именно они создали непробиваемую стену между гражданами, которые нуждаются в помощи, и государством. Причем, стена эта создается не только подходом к своим гражданам, но и разницей в социальной жизни. Сегодня самое зажиточная прослойка в Азербайджане это чиновничий аппарат, а не бизнес элита, как во всех странах мира.

Бюрократия – это неотъемлемая часть этой прослойки. Но ведь есть же Asan Xidmət, и никто не жалуется на коррумпированность данного ведомства. Наоборот, многие довольны. Надеюсь, когда-нибудь Asan Xidmət охватит всю страну, может тогда перестанут существовать госорганы в том виде, в котором они находятся сейчас, качество жизни в стране возрастет, суицидов станет меньше, и спасать премьер-министру никого не придется.

P.S. Как всегда, поздним вечером Тарифный Совет повысил цены за проезд на общественном транспорте почти вдвое. Так что премьеру отныне придется спасать не один десяток граждан, решивших попытать счастье в мире ином…

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