Президент Чили считает, что беспорядки в стране могли спровоцировать внешние силы

Правительство Чили расследует возможную причастность иностранных сил к вспышке в минувшем месяце насильственных акций протеста в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера в интервью, размещенном в понедельник в газете Financial Times.

«Есть много доказательств того, что за подобной ситуацией стоят силы, которые в Чили раньше не действовали, или же мы не знали о том, что они действовали», — отметил Пиньера. Он обратил внимание на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро открыто поддержал протестующих. Кроме того, по словам главы государства, чилийское правительство получило информацию от Госдепартамента США и из других источников о том, что за насилием стоят не только «обычные правонарушители», но и «группировки, связанные с торговцами наркотиками».

Глава чилийского государства также сказал, что разведывательная служба Чили работает «очень плохо» и существует необходимость ее «серьезного преобразования и модернизации». Бывший бизнесмен-миллиардер признал, что его застали врасплох массовые акции протеста с требованием большего равенства после объявления о росте тарифов на проезд в метро на 3,7%.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.(ТАСС)
| 2019-11-11T19:07:58+00:00 11 ноября 2019, 21:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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