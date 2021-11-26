Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, он заявил, что курс на снижение ставки будет продолжен.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров на отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», — сказал Эрдоган, выступая в Измире. Трансляция велась в его Twitter.

Турецкая валюта подешевела за год более чем на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.