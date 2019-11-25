Право выкупа съемного жилья почти реальность

Нашумевший проект предоставления гражданам права съема жилой недвижимости с последующим получением ее в собственность, похоже, становится реальностью. Уже с середины декабря азербайджанцы смогут воспользоваться такой арендой, сообщил руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

Напомним, что соответствующий указ главы государства о формировании механизмов сдачи в аренду жилых площадей с обязательством выкупа был подписан еще под занавес января текущего года, а также утвержден «Порядок сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством выкупа». Отмечалось, что фонд приобретает в собственность жилье за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций, и предоставляет квартиры в аренду населению. Этой структуре поручили решить вопросы, вытекающие из указа, однако долгое время фонд не информировал население о подробностях своей работы в этом направлении.

В преддверии запуска этого механизма, эксперт рассказал о нюансах аренды квартир фонда, которые после граждане получают в собственность. Ранее в фонде заявляли, что такая аренда будет осуществляться сроком от 3-х до 25 лет. По свидетельству Байрамова, согласно договорам аренды, граждане могут быть владельцами арендуемой недвижимости уже через три года, а суть механизма следующая — сумма аренды будет вычитаться из стоимости квартиры, а по истечении трех лет можно выплатить оставшиеся деньги и приобрести это жилье в собственность. Если же нет такой возможности, остается платить в течение 25-ти лет по частям, ну а после, квартира ваша.

Экономист рассказал об основных моментах съема жилья. Он напомнил, что в аренду сдаются квартиры, которые находятся в собственности фонда и на условиях этой структуры. Ежемесячная арендная плата будет определяться, исходя из расходов фонда на эту недвижимость. Оформить такой договор аренды смогут не все, поскольку к претендентам предъявляют особые требования. Во-первых, договор аренды заключается только с гражданами Азербайджана, не имеющими просроченных банковских и прочих долгов по обязательным выплатам, а также судимости. По утвержденному порядку, рыночную стоимость жилплощади определяет независимый оценщик, а сам договор заверяется в нотариальном порядке. После заключения договора арендатор должен выплатить сумму в размере 12 ежемесячных платежей.

Граждане могут также с письменного разрешения фонда передать закрепленные в договоре права и обязанности другому лицу, но возможно это только по истечении трех лет после подписания договора. Такое возможно, если, скажем, арендатор не может платить или же его планы изменились. В случае смерти человека правовые отношения по арендному договору передаются его наследникам. Квартиры передаются в аренду отремонтированные, с газом, светом и водой.

Утвержденный порядок гласит, что обращения от претендентов поступают в электронном формате, а регистрируются и рассматриваются они по принципу очередности. Так, за пять рабочих дней фонд должен известить гражданина — будет ли с ним заключен договор об аренде, или нет. Оформление договора займет 10 рабочих дней, а первоначальный взнос съемщик жилья оплачивает в течение трех рабочих дней. Договор вступает в силу со дня поступления этой суммы на счет фонда. К вопросу о том, как будет рассчитываться сумма ежемесячных платежей по аренде, эксперт сказал следующее:

— Фонд будет рассчитывать эту сумму, исходя из цены приобретенной недвижимости, а также прочих сопряженных с этим расходов. Кроме этого, на конечной стоимости скажется сумма средств, привлеченных на данные цели — ассигнований на создание резервов для предотвращения рисков, связанных с заключением договора, всех расходов по содержанию, страхованию жилья и управлению им.

Выплаченные фонду ежемесячные платежи, согласно утвержденному порядку, считаются доходом фонда и возврату не подлежат. Сумма, оставшаяся после выплаты первоначального взноса, будет разделена на равные части. После передачи квартиры в пользование арендатору, расходы, связанные с улучшением уровня ремонта или дополнительным ремонтом, покрывает сам арендатор. При этом работы по перепланировке и капитальному ремонту должны быть согласованы с фондом. Коммунальные и другие обязательные выплаты осуществляет арендатор.